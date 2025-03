Fost director din CE Oltenia, condamnat pentru trafic de influenta

Liviu Catalin Stanculescu, fost director in cadrul Complexului Energetic Oltenia, a fost condamnat de Tribunalul Dolj la trei ani de inchisoare cu suspendare pentru trafic de influenta in forma continuata.Instanta a retinut ca, in perioada 2022-2023, acesta a primit 13.000 de euro de la un om de afaceri, lasand sa se creada ca are influenta asupra Directoratului CEO si promitand ... citește toată știrea