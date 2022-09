Fost fotbalist al Universitatii Craiova, arestat in Israel

Antoine Conte, fotbalistul care a jucat la Universitatea Craiova pana in vara acestui an, a fost arestat la domiciliul sau in Israel. Acesta este acuzat de violenta domestica dupa ce vecinii au anuntat autoritatile ca si-ar fi batut iubita.Aventura lui Antoine Conte in campionatul din Israel nu a inceput tocmai bine pentru fostul jucator al formatiei din Banie. Fundasul dreapta s-a lovit de o problema foarte mare la scurt timp dupa plecarea de la Universitatea Craiova, care s-a consumat in ... citeste toata stirea