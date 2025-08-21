Editeaza

Fost manager al CE Oltenia: "Povestea cu CO2 este o marota politica, nu stiintifica"

Sursa: Pandurul
Joi, 21 August 2025, ora 06:47
0 citiri
Fostul director al Complexului Energetic Oltenia a criticat la Radio Infinit politicile europene legate de emisiile de dioxid de carbon, sustinand ca acestea nu au o baza stiintifica solida, ci sunt menite sa serveasca unor interese financiare si politice.

"CO2 este doar 0,04% din atmosfera, iar influenta omenirii asupra acestui procent este de 15%, deci nesemnificativa. Acum 10.000 sau 100.000 de ani au existat perioade cu mult mai mult CO2, fara Volkswagen sau termocentrale, si totusi natura ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com

Pandurul
Top stiri Tg-Jiu
Amenintat cu pistolul pentru un loc de parcare
Cazul lui Galca a fost rezolvat. Rotaru a dezvaluit ce au discutat!
Muta benzina in alte vagoane. Traficul ramane oprit!
Primar: Nu au apa, canalizare, drumuri, iluminat, scoli, absolut nimic!
Gravida dusa la spital dupa incendiu
Cum s-a produs accidentul de la Balteni
Cele mai citite stiri
Incendiu masiv de vegetatie in Gorj: 200 de hectare afectate, flacarile ameninta constructiile din zona
Un incendiu de vegetatie de proportii a izbucnit in judetul Gorj, la marginea municipiului Targu ...
Complexul Oltenia investeste in retehnologizarea grupului 5 de la Rovinari, inainte de trecerea in conservare
Complexul Energetic Oltenia pregateste o noua investitie de retehnologizare la grupul 5 al ...
Gorj: Cati angajati de la stat risca concedierea
Urmeaza un val de concedieri in Gorj, cand circa 4.000 de angajati din institutiile statului ar ...
ActualitateBusinessSportLife Show