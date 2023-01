Fost politist de frontiera, condamnat pentru ca a inselat mai multi gorjeni

Un fost politist de frontiera a fost condamnat de Judecatoria Targu Jiu la o pedeapsa de doi ani inchisoare cu suspendare, pentru comiterea infractiunii de inselaciune in forma continuata."Condamna inculpatul ENICA Paul Lucian, la pedeapsa de 2 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de inselaciune in forma continuata. (...) Interzice inculpatului ENICA Paul Lucian, ca pedeapsa complementara, exercitarea dreptului de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice si ... citeste toata stirea