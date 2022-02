Fost presedinte de CJ, condamnat la inchisoare

Decizia Curtii de Apel Brasov de condamnare a lui Aristotel Cancescu la 7 ani si 10 luni de inchisoare este definitiva.Astfel, politistii din cadrul Politiei Statiunii Rasnov au pus in executare un mandat de executare a pedepsei inchisorii.Cancescu a fost preluat si urmeaza a fi dus in Penitenciarul Codlea, unde va executa pedeapsa.Fostul presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Brasov, Aristotel Cancescu, a fost trimis in judecata intr-un dosar in care este acuzat de luare de mita si abuz ... citeste toata stirea