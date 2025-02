Fost primar din Gorj, condamnat pentru abuz in serviciu

Fostul primar al comunei Ionesti, judetul Gorj, Marian Tataru, a fost condamnat la trei ani de inchisoare cu suspendare pentru abuz in serviciu in forma continuata. Sentinta data astazi de Judecatoria Targu Jiu nu este definitiva.Investigatiile au aratat ca, in calitate de primar, Marian Tataru a semnat un contract de lucrari pentru modernizarea unor drumuri satesti, in valoare de 1.071.406,32 lei, in conditiile in care bugetul aprobat pentru aceasta investitie era de doar 630.000 lei. ... citește toată știrea