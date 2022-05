Fost primar din Gorj, condamnat pentru conflict de interese. Ii vira bani sotiei

Fostul primar al comunei Bilteni din judetul Gorj a fost condamnat la o pedeapsa de un an si sase luni de inchisoare cu suspendare pentru comiterea infractiunii de conflict de interese. Curtea de Apel Craiova l-a condamnat definitiv pe Gheorghe Pasarin, fostul primar al comunei Balteni. Gheorghe Pasarin a fost acuzat ca a derulat mai multe afaceri in interes personal, prin intermediul primariei. "In fapt, s-a retinut ca inculpatul Pasarin Gheorghe, in perioada 28.06.2012 - aprilie 2013, in ... citeste toata stirea