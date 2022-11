Fost primar, trimis in judecata pentru omor

Fostul primar al orasului Baia de Arama, Rafael Dunarintu, este acuzat de omor. Acesta a fost trimis in judecata.Victima este o tanara din Dragutesti, care l-ar fi fotografiat pe fostul edil la o petrecere privata, surprinzand-ul in ipostaze indecente. Tanara a fugit cu masina, a fost urmarita, pierzandu-si viata la intrarea in Pestisani, unde a facut accident, intrand intr-un stalp.Accidentul a avut loc in anul 2016. Victima, Roxana Madalina Bizu, in varsta de 25 de ani, a fost ... citeste toata stirea