Fost procuror, prins baut, iertat de judecatori

Procurorul care l-a anchetat pe gorjeanul care a stat 12 ani nevinovat in puscarie a scapat destul de usor dupa ce a fost prins baut la volan.Ion Diaconescu a fost condamnat la Targu Jiu la 1 an si 8 luni de inchisoare cu amanarea aplicarii pedepsei pe un termen de supraveghere de 2 ani, dar fostii sai colegi au contestat sentinta.Vineri, 3 iunie, Curtea de Apel Craiova s-a pronuntat definitiv in acest caz, respingand ca nefondat apelul procurorilor gorjeni."Respinge apelul declarat de ... citeste toata stirea