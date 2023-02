Fost sediu CEZ, preluat de primarie si transformat in bloc de locuinte

Autoritatile locale din comuna Jupanesti sunt in procedura de preluare a unei cladiri care apartine CEZ, societate care a acumulat datorii de peste 1.000.000 de lei pentru neplata impozitelor si taxelor locale. Aceasta cladire va fi transformata in locuinte sociale pentru tinerii din comuna.Cladirea cu pricina se afla in satul Viersani. "Am demarat procedura sa intram in posesia sediului CEZ, de fapt este un bloc si au acumulat datorii la noi de peste 1.000.000 de lei. Suntem cu ei in ... citeste toata stirea