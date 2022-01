Fosta sefa in CEO, concediata si reangajata

Complexul Energetic Oltenia a pierdut in instanta inca un proces cu un fost salariat. Si in acest caz, judecatorul a dispus anularea deciziei de concediere si reintegrarea pe post.Actiunea a fost formulata pe rolul Tribunalului Gorj, la sfarsitul anului trecut, de catre Maria Birsan Mladin Pecingina, fosta sefa a juristilor din CE Turceni.Jurista a fost pusa pe liber incepand cu data de 1 septembrie 2021. "Admite actiunea modificata in parte. Anuleaza decizia nr.4454/18090/01.09.2021 emisa ... citeste toata stirea