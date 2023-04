Cristinel Aurelian Visan, fostul director general al Minprest Serv Rovinari, a fost trimis in judecata pentru trafic de influenta.Cristinel Visan si Alin Birca, angajat al Minprest, au cerut 10.000 de euro, din care au primit 7.000 de euro de la un barbat, martor denuntator in dosar, caruia i-au promis ca vor interveni pentru a-l ajuta sa promoveze concursul pentru ocuparea unui post de sofer in cadrul ISU Gorj." In data de 11.08.2022, dupa sustinerea examenului, martorul denuntator a fost ... citeste toata stirea