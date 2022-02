Fostul primar din Alunu, dat pe mana procurorilor

Agentia Nationala de Integritate a sesizat Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie cu privire la faptul ca fostul primar din Alunu, Cristian Biraruti, s-ar face vinovat de infractiunea de folosire a functiei pentru favorizarea unor persoane."Astfel, in luna decembrie a anului 2017, in perioada exercitarii functiei de primar, persoana evaluata a incheiat in calitate de persoana fizica un contract de asistenta juridica cu un cabinet de avocatura ce avea in derulare un contract ... citeste toata stirea