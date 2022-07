Fostul rector al UCB a contestat schimbarea din functie

Sorin Purec, fostul rector al Universitatii "Constantin Brancusi" din Targu Jiu, a contestat in instanta inlaturarea din functie.Acesta a actionat in judecata Ministerul Educatiei, cerand suspendarea executarii actului administrativ prin care a fost schimbat.Procesul se afla pe rolul Curtii de Apel Craiova, la Sectia Contencios Administrativ si fiscal."Repune cauza pe rol pentru a pune in discutia partilor, in temeiul dispozitiilor art.16 indice 1 din Legea nr.554/2004 rep., introducerea ... citeste toata stirea