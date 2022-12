Foto: Accident rutier grav: trei persoane au fost ranite!

Un grav accident de circulatie a avut loc noaptea trecuta la intrare in comuna Arcani. Din cauza vitezei, un sofer a pierdut controlul volanului, iesit cu masina de pe carosabil si s-a rasturnat in santul de pe marginea drumului. Impactul s-a dovedit aproape fatal pentru conducatorul autoturismului. Doar o minune a facut ca acesta sa raspunda manevrelor de resuscitare.Alte doua persoane, aflate in masina, au fost ranite."Noaptea trecuta, in jurul orei 2:40, am fost solicitati sa intervenim ... citeste toata stirea