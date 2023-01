Foto: Accident rutier grav. Update: un motociclist a murit!

Un accident de circulatie deosebit grav s-a petrecut duminica dupa-amiaza in comuna Capreni! In evenimentul rutier au fost implicate o motocicleta si un autoturism.La fata locului au fost directionate mai multe echipaje de salvare. De asemenea, un elicopter SMURD a fost solicitat pentru a prelua o victima aflata in stare grava. Din pacate, motociclistul, ranit grav, nu a raspuns la manevrele de resuscitare."In jurul orei 14:00, am fost solicitati sa intervenim pentru gestionarea unei ... citeste toata stirea