Foto: Drumul spre Ranca a fost curatat de zapada

A fost o noapte grea pentru angajatii Directiei Regionale de Drumuri si Poduri Craiova! In zonele de munte a nins abundent si a fost nevoie de numeroase utilaje pentru ca drumurile sa fie curatate.Pe DN 67C, drumul care leaga orasul Novaci de statiunea Ranca, au fost suplimentate echipele detasate in zona si au fost trimise mai multe utilaje cu lama care au indepartat toata zapada de pe carosabil. Astfel, in aceasta dimineata DRDP Craiova a venit cu o veste buna: turistii pot ... citeste toata stirea