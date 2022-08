Fratii regasiti dupa 30 de ani datorita politistilor. "Am sperat mereu sa-l intalnesc si sa-l strang in brate" VIDEO

Povestea celor doi frati care s-au regasit dupa 30 de ani de cand au fost separati de parintii lor divortati este deosebit de emotionanta. Robert Raducu a ramas cu tatal, iar fratele sau Ionel cu mama, in judetul Gorj. Femeia l-a abandonat mai tarziu intr-o gara, asa ca a ajuns in grija statului. Robert, acum in varsta de 33 de ani, a trait alaturi de tatal sau in localitatea Aiud, din judetul Alba, iar Ionel a fost adoptat de o familie din Novaci, judetul Gorj. Robert a trait mereu cu gandul ... citeste toata stirea