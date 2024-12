Functii pentru consilierii apropiati primarului

Mai multi consilieri locali din Targu Jiu vor reprezenta autoritatea publica in diferite societati.Astfel, consilierii Daniela Vulpe si Emilian David vor fi reprezentantii Consiliului Local Targu Jiu in Adunarea Generala a Actionarilor de la Transloc SA, societatea de transport public.Consilierii Daniela Vulpe, Emilian David, Claudiu Fiu si Eugen Nodea vor reprezenta autoritatea publica in Comitetul Director al Clubului Sportiv Municipal Targu Jiu.Consilierii locali Daniela Vulpe si ... citește toată știrea