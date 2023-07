Fostul ministru de Interne Gabriel Oprea a primit achitarea definitiva in dosarul privind moartea politistului Bogdan Gigina, printr-o hotarare emisa de Curtea de Apel Bucuresti.Curtea de Apel Bucuresti a respins ca nefondate apelurile depuse de catre DNA si de catre partea civila, Ioana Raluca Ciuciu, cunoscuta anterior ca Gigina, impotriva deciziei pronuntate in martie 2023 de catre Tribunalul Bucuresti. In schimb, instanta a admis apelurile depuse de Petre Mazilu si General MPM Impex SRL, ... citeste toata stirea