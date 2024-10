Gafa la o primarie: numele viceprimarului, mentionat in proiectul de hotarare inainte de vot

O eroare administrativa sau multa prostie combinata cu tupeu a scos la iveala numele viitorului viceprimar inainte de desfasurarea sedintei de Consiliu Local si de votul formal in comuna Baia de Fier. Consilierii au primit textul proiectului de hotarare in care au scris si numele viceprimarului dorit de primar desi votul este peste doua zile.Documentele pregatite pentru alegerea noului viceprimar, in care apare deja numele ... citește toată știrea