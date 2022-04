Garile care stau sa cada, modernizate de primarii? Edil: Sa vina cu bani!

Cu destui bolovani de gat, primariile s-ar mai putea alege cu o piatra de moara in plus: sa modernizeze, cu banii lor, garile. Ministrul Transporturilor a anuntat deja ca se lucreaza la un cadru legal pentru ca acest lucru sa fie posibil, dar n-a spus de unde vor veni banii pentru asemenea lucrari. A admis, totusi, ca multe cladiri arata ca dupa razboi. Si aceasta este si realitatea. In teritoriu, insa, primarii nu sunt prea incantati ca le-ar mai putea veni ceva pe umeri."Multe gari din ... citeste toata stirea