Gaz aprins dupa un accident

O masina care transporta trei persoane s-a rasturnat in municipiul Fagaras, a lovit un tablou electric si o teava de gaz, ceea ce a cauzat un incendiu care a cuprins un brad. Autovehiculul a rupt si gardul unui spital.Accidentul s-a produs in noaptea de duminica spre luni, 30 decembrie, conform autoritatilor."In jurul orei 3 dimineata, am fost anuntati de producerea unui accident rutier in municipiul Fagaras. In urma accidentului, un autoturism in care se aflau 3 persoane s-a rasturnat, ... citește toată știrea