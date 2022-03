Gaze de sase ori mai scumpe fata de anul trecut

Facturile la utilitati sunt o adevarata piatra de moara si pentru primarii. Pe iluminatul public si incalzirea cladirilor publice se duc, de la inceputul anului, sume uriase in fiecare institutie. Edilul din Targu-Carbunesti a declarat ca gazele naturale au costat chiar si de sase ori mai mult decat anul trecut.Si factura la energia electrica a fost astronomica. Intr-o singura luna, primaria a platit o factura in valoare de 80 de mii de lei. Asta in conditiile in care, anul trecut, a platit ... citeste toata stirea