Gaze in sapte sate din Targu-Carbunesti

Vesti bune de la edilul din Targu-Carbunesti. Oamenii din sapte sate ar putea avea gaze la poarta in curand. Primaria ar avea nevoie de 22 de milioane de lei pentru acest proiect si asteapta banii prin Programul National de Investitii Anghel Salingy.Daca va fi extinsa reteaua de alimentare cu gaze naturale in cele sapte sate, mai raman alte cinci unde va fi nevoie de investitii noi pentru ca localnicii sa aiba gaze. "Am depus o solicitare. Cred ca vom obtine finantarea, 22 de milioane de lei, ... citeste toata stirea