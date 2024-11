Geoana vrea sa stranga bani pentru romanii din Valencia

Candidatul independent la Presedintia Romaniei Mircea Geoana a facut un apel la strangere de fonduri pentru ajutorarea romanilor care traiesc in Valencia, zona grav afectata de inundatiile din ultimele zile. El a mentionat ca spera sa vina vesti bune de la autoritatile spaniole si in cazul romanilor care inca nu au fost gasiti."Sunt momente extrem de complicate pentru prietenii nostri din Spania, in comunitatea valenciana, pentru foarte multi romani si romance care traiesc in aceasta zona ... citește toată știrea