George Simion in Gorj: Izgonit din cariera, primit de aplaudaci la muzeu

Deputatul George Simion, presedintele AUR, a venit in vizita in Gorj. La fel ca restul politicienilor, Simion a profitat de tragedia de la Cariera Jilt unde trei mineri si-au pierdut viata, pentru a-si face imagine. A filmat un clip, dar a fost huiduit de oamenii din zona, ca astazi sa fie primit cu aplauze de simpatizantii chemati la intalnirea programata la Muzeul Judetean.George Simion a venit ieri in Gorj pentru a filma un clip electoral in zonele miniere, legandu-se de tragedia de la ... citeste toata stirea