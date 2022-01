Jandarmii l-au retinut pe tanarul care a aruncat cu cerneala, iar George Simion si-a continuat programul. El le-a cerut politistilor sa il lase in pace pe tanar.AUR a organizat luni un eveniment in centrul Iasului pentru a celebra Ziua Micii Uniri, in ciuda restrictiilor impuse de autoritati in pandemie. Evenimentul la care participa sute de persoane ii are in ... citeste toata stirea