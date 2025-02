Georgescu a fost plasat sub control judiciar

Calin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidentiale, a fost pus sub control judiciar de procurorii de la Parchetul General pe o perioada de 60 de zile.Georgescu are mai multe interdictii, printre care sa paraseasca tara fara incuviintarea autoritatilor judiciare, si nu are voie sa posteze pe retelele de socializare continut cu caracter legionar, fascist, antisemit, rasist sau xenofob.Georgescu este urmarit penal pentru savarsirea a sase infractiuni: instigare la actiuni impotriva ... citește toată știrea