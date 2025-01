Gestul elevului de 14 ani ascunde o trauma emotionala. Care este povestea lui

Un moment de tacere apasatoare a cuprins Liceul Sportiv din Targu Jiu de cand un elev de doar 14 ani a savarsit un act de violenta neasteptat. In timpul pauzei, chiar in clasa a VIII-a, acest copil, pana atunci cunoscut ca un elev cuminte si respectuos, a injunghiat un coleg de clasa. Tragedia s-a petrecut in timpul unei zile care parea obisnuita, dar care s-a transformat rapid intr-o amintire cumplita pentru intreaga comunitate scolara. El va fi, probabil, exmatriculat, insa ceea ce ramane ... citește toată știrea