Gigi Becali spune ca pe el l-au linistit

Omul de afaceri Gigi Becali, care a candidat pe listele AUR la alegerile parlamentare, a avut o o prima reactie dupa anularea scrutinului pentru functia de presedinte de catre CCR, in conditiile in care partidul condus de George Simion si-a anuntat sustinerea in turul doi pentru independentul Calin Georgescu.Astfel, Gigi Becali s-a declarat speriat de ce se intampla si a promis ca nu va mai face afirmatii in spatiul public."Ba, daca au hotarat asta, eu nu mai vorbesc! Mie imi e frica.