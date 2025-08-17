Editeaza

Gorj: Cati angajati de la stat risca concedierea

Sursa: Pandurul
Duminica, 17 August 2025, ora 08:09
13 citiri
Urmeaza un val de concedieri in Gorj, cand circa 4.000 de angajati din institutiile statului ar putea fi concediati din institutiile statutului, conform unor masuri de austeritate anuntate la nivel national.

Guvernul propune reducerea cu 20% a personalului din institutiile publice. Conform calculelor, acest procent se traduce in aproximativ 4.000 de angajati din Gorj care urmeaza sa isi piarda locul de munca.

Masura vine ca parte a planului guvernamental de reducere a cheltuielilor bugetare ...citește toată știrea

Pandurul
