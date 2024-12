Gorj: Cinci sesizari de incidente electorale

Cinci sesizari au primit politistii gorjeni si vizeaza posibile incidente electorale. In doua cazuri au fost aplicate sanctiuni contraventionale, anunta IPJ Gorj."In ultimele 24 de ore, au fost primite 5 sesizari de incidente electorale, 2 fiind in curs de verificare, 1 a fost verificat, urmand ca materialul sa fie transmis catre Autoritatea Electorala Permanenta, conform competentei de solutionare, iar in celelalte 2 cazuri au fost aplicate sanctiuni contraventionale.Pentru astazi, la ... citește toată știrea