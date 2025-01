Gorj: Comuna unde nu s-a inchis nicio scoala

Numarul elevilor si prescolarilor din mediul rural scade drastic de la un an la altul si din acest motiv in ultimii ani, la nivelul judetului Gorj s-a pus lacatul pe zeci de unitati de invatamant. La Alimpesti functioneaza doua scoli care au primit elevi dintotdeauna si cel mai probabil vor continua si in viitor.Conditiile de aici nu sunt tocmai cele mai bune, dar autoritatile locale se zbat sa le imbunatateasca."La noi in comuna nu s-a inchis nicio scoala. Cred ca suntem singura comuna din ... citește toată știrea