Gorj: Cum ne ajuta nemtii sa scapam cainii de pe strazi

O asociatie din Germania ajuta autoritatile din Gorj in demersurile de a stopa abandonarea cainilor. A strans donatii si, cu acesti bani, Consiliul Judetean Gorj sterilizeaza zeci de caini in doua comune. Actiunile de sterilizare si microcipare au avut loc in Stejari si Danciulesti. In paralel, se face recensamantul cainilor din curtile oamenilor.In comuna Danciulesti, oamenii au adus cainii la sterilizat si microcipat. Cine n-a avut cusca, a asteptat acasa. Patrupedele au fost preluate de ... citește toată știrea