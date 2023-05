Mai multe primarii din judetul Gorj si nu numai au obtinut bani europeni pe un program lansat in pandemiei pentru lupta impotriva coronavirusulului. Fiecare primaria care a accesat acest proiect s-a ales doar cu niste solutii dezinfectante care sunt folosite in unitatile de invatamant, in rest zeci de mii de masti zac in depozitele primariilor sau ale scolilor in timp ce robotii si arcadele pentru dezinfectare sunt doar de pentru decor. Cine a implementat din timp le-a avut la nevoie, cine nu, ... citeste toata stirea