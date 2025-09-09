Editeaza

Gorj: Fetita de 13 ani abuzata sexual cu permisiunea mamei si a bunicii

Sursa: Pandurul
Marti, 09 Septembrie 2025, ora 08:18
foto: arhiva

O fetita de 13 ani a fost violata in mod repetat de un barbat de 71 de ani, cu acordul mamei si bunicii. Exista, se pare, un schimb inspaimantator: femeile il lasau pe barbat sa intretina relatii sexuale cu fata si primeau ajutor financiar deoarece ...citește toată știrea

Pandurul
