Imagini cu puternic impact emotional filmate in orasul Bumbesti-Jiu, acolo unde mai multi caini fara stapan au fost impuscati, cel mai probabil cu substante tranchilizante, pentru a fi capturati.IMAGINILE AICIScenele cand patrupedele "au fost vanate" s-au petrecut chiar sub ochii trecatorilor, in plina zi.Filmuletul a fost distribuit in spatiu public si a starnit o serie de reactii din partea iubitorilor de animale si nu numai.Primarul din Bumbesti-Jiu confirma faptul ca patrupedele ... citeste toata stirea