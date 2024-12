Gorj: Pacientii consultati acum in primarie vor beneficia de o clinica moderna

Satenii din comuna gorjeana Urdari sunt consultati de cei doi medici de familie din comuna, la primarie. Situatia nu este de ieri, de azi, ci de zeci de ani.Pentru ca in comuna nu a functionat niciodata un dispensar, medicilor le-au fost puse la dispozitie birouri in primarie unde si-au amenajat cabinete.Situatia aceasta va lua sfarsit, cel mai probabil anul viitor, pentru ca autoritatile locale din Urdari lucreaza la construirea unui dispensar modern."Dispensarul este realizat de la zero ... citește toată știrea