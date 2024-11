Gorj: Persoanele fara adapost ar putea fi gazduite in scolile inchise

Iarna se apropie rapid, iar meteorologii anunta un val de frig pentru perioada urmatoare. In acest context, primariile din judetul Gorj cauta solutii pentru a sprijini persoanele vulnerabile care risca sa ramana fara adapost.Autoritatile din comuna Stejari iau in calcul folosirea cladirilor scolare nefunctionale pentru a gazdui persoanele aflate in dificultate. In prezent, o fosta gradinita adaposteste deja o localnica."Pentru aceasta categorie de persoane, care raman fara adapost in ... citește toată știrea