Gorj: Povestea de film a unui veteran de razboi care a implinit 103 ani

Viata bate filmul! O demonstreaza un gorjean care a implinit, duminica, 103 ani. E veteran de razboi si are o poveste impresionanta de viata. Florea Pasare e din satul Bucsana si a luptat in cel de-Al Doilea Razboi Mondial.In luptele de la Stalingrad a fost luat prizonier si a fost deportat in lagar, in Siberia, unde a fost retinut pana in septembrie 1946. Este ultimul militar in viata al Regimentului 18 "Tudor Vladimirescu".Florea Pasare a fost sarbatorit de familie si de autoritatile ... citește toată știrea