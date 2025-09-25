Editeaza

Gorj: Productia de varza de Balesti, mai slaba de la un an la altul. E nevoie de un sistem de irigatii

Sursa: Pandurul
Joi, 25 Septembrie 2025, ora 07:05
11 citiri
Varza de Balesti ar putea disparea de pe piata in urmatorii ani, asta din cauza verilor secretoase, dar si din cauza ca lipseste un sistem de irigatii care ar putea sustine culturile din zona.

Si producatorii sunt din ce in ce mai putini pentru ca varza nu le mai aduce venituri de alta data.

"De la un an la altul productia de varza este tot mai slaba iar producatorii de imputineaza si ei. In patria verzei de alta data, putini mai cultiva pentru ca seceta care a pus stapanire si pe judetul ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com

Pandurul
Top stiri Tg-Jiu
Amenintat cu pistolul pentru un loc de parcare
Cazul lui Galca a fost rezolvat. Rotaru a dezvaluit ce au discutat!
Muta benzina in alte vagoane. Traficul ramane oprit!
Primar: Nu au apa, canalizare, drumuri, iluminat, scoli, absolut nimic!
Gravida dusa la spital dupa incendiu
Cum s-a produs accidentul de la Balteni
Cele mai citite stiri
Primaria municipiul Targu Jiu se imprumuta la banci 100 de milioane de lei
Consiliul Local Targu Jiu urmeaza sa aprobe contractarea unui credit bancar, in valoare de 100 de ...
Scandalul poluarii, intre institutii. Sefa APM Gorj: Cu DSP Gorj a vorbit cineva?
Directoarea Agentiei de Mediu Gorj, Ina-Liliana Blidea, a declarat pentru Pandurul ca Directia de ...
Complexul Energetic Oltenia contesta toate amenzile primite dupa accidente de munca
Complexul Energetic Oltenia (CEO) continua sa conteste in instanta toate amenzile primite de la ...
ActualitateBusinessSportLife Show