Locuitorii din Bumbesti-Jiu vor putea beneficia de o salina dar si de un centru de recuperare pentru diferite afectiuni. Investitia va fi realizata cu bani de la bugetul local, iar autoritati sustine ca au banii ca sa demareze investitia.Atat salina cat si centrul de recuperare va fi realizat in Curtisoara, in locul unei gradinite inchise de mai bine de doua decenii."Locatia are o vechime de peste 100 de ani si oricat ... citeste toata stirea