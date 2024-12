Gorj: Sat nou in locul fostei benzi transportoare de carbune

Un nou sat prinde contur in comuna Urdari, judetul Gorj, pe terenul fostei benzi transportoare de la Pesteana Sud, unde activitatea miniera a incetat cu multi ani in urma. Datorita lipsei de teren disponibil pentru constructia de locuinte, autoritatile locale au decis sa transforme aceasta zona industriala intr-o noua asezare.Primaria Urdari a inceput deja introducerea utilitatilor necesare pentru viitorul sat, inclusiv retea de alimentare cu apa si iluminat public. In plus, drumul de acces ... citește toată știrea