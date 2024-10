Gorj: Sateni terorizati de sacali

Panica in randul satenilor din comuna gorjeana Danciulesti. Sacalii au invadat padurile din zona si ajuns chiar in sat.O localnica sustine ca s-a trezit cu sacalii in curte si cere autoritatilor sa ia masuri urgente."Azi-noapte la ora 3 am fost treziti de zgomote puternice care veneau de afara. Cand am iesit, mare ne-a fost uimirea sa descoperim trei sacali care venisera sa caute mancare. Cu greu am reusit sa ii facem sa fuga. Unul dintre ei alerga dupa pisici, altul intrase in tinda. Din ... citește toată știrea