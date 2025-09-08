Editeaza

Gorj: Scheme de personal mult depasite. Omisiuni in raportari

Sursa: Pandurul
Luni, 08 Septembrie 2025, ora 07:13
Decizia finala privind concedierile din administratia publica va fi luata in aceasta saptamana, potrivit unor surse politice. Prefecturile din intreaga tara transmit la Bucuresti ultimele rapoarte cerute de Guvern, menite sa arate daca primariile au respectat reducerea cu 10% a personalului, decisa la finalul anului trecut. In Gorj se pare ca nu toate primariile au facut aceasta prima reducere, decisa la finalul anului trecut de Guvernul Ciolacu.

Ulterior, Cabinetul Bolojan a cerut diverse ...citește toată știrea

Pandurul
