Gorj: Scoli transformate in azil pentru batrani si farmacie

Doua scoli din comuna Ciuperceni, in care nu a mai sunat clopotelul de ani buni, pentru ca au ramas fara elevi, vor fi salvate cu banii prin Fondul Tranzitie Justa.Autoritatile locale de aici nu au vrut ca aceste unitati de invatamant sa se distruga sub privirile neputincioase ale administratiei publice locale."Este vorba de gradinita si scoala din Boboiesti, dar si scoala din Pesteana -Vulcan. Nu mai sunt functionale de ani buni. Iau in calcul si scoala veche din ... citește toată știrea