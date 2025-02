Gorj: Seceta si gerul afecteaza culturile de toamna. Fermier: Apa va fi un lux

Seceta care a pus stapanire pe judetul Gorj, dar si temperaturile foarte scazute inregistrate in ultimele zile au afectat culturile de toamna. In partea de sud a judetului, efectele negative sunt vizibile, dar inca nu poate fi vorba de culturi compromise. Un fermier din Gorj sustine ca in acest moment cea mai mare problema din sectorul agricol si zootehnic, este lipsa apei."Culturile de grau sunt partial afectate. Lipsa precipitatiilor si in special a ninsorilor, dar si gerul au afectat ... citește toată știrea