Gorj: Serele de flori sunt pregatite sa faca livrarile pentru luna martie. Care sunt preturile

Este agitatie mare in serele de flori din judetul Gorj. Florarii primesc comenzi pentru florile de ghiveci plantate chiar de la sfarsitul verii.Ciclamele, primulele si zambilele crescute in serele din Gorj vor ajunge in targurile de martisoare atat din judet, cat si din tara.De exemplu, in serele de flori din comuna Alimpesti sunt pregatite pentru livrare circa 18.000 de flori de ghiveci specifice acestei perioade."Noi vindem atat en-gross, cat si la bucata in functie de cerere. De obicei, ... citește toată știrea