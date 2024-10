Gorj: Toate actele din primarie, inchise cu lacatul. Cheia este la fostul primar!

Fostul primar din comuna gorjeana Plopsoru pare sa nu fie impacat cu ideea ca a pierdut alegerile in iunie, dupa multi ani petrecuti in fruntea localitatii. Noul edil a fost investit in functie, insa nu are acces la niciun document din primarie, asta pentru ca fostul primar a avut grija sa le inchida intr-un birou, dar si in dulapurile de pe holul primariei, pe care a pus lacate.Grigorie Petre, cel care a condus pana acum comuna Plopsoru, a plecat de la primarie cu cheile si nu a predat nimic ... citește toată știrea